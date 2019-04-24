5 причин переехать из частного дома в городскую квартиру®

Сегодня много людей отказываются от покупки дома в коттеджном поселке или участка ближайшем пригороде в пользу современных квартир в элитных жилых комплексах. Несмотря на то, что цена равна (а иногда и превышает) стоимость частного жилья, популярность элитных квартир с каждым годом стабильно растет.

Что заставляет людей отказываться от жизни в частных домах? Сразу отметим: мы рассмотрим объективные достоинства современных квартир и оставим за скобками тот факт, что некоторые сознательно идут на определенные уступки в комфорте ради жизни в частном доме. Итак, начнем.

Из поселка в городскую инфраструктуру

Главный недостаток практически любого частного дома - удаленность от городской инфраструктуры. Без личного авто или удобной транспортной развязки с регулярным трафиком жить в частном секторе неудобно. Приходится планировать поездки за покупками, а дорога на работу и обратно отнимает уйму времени.

Квартира в городе, особенно в центральной его части, полностью лишена подобных недостатков. В качестве примера возьмем элитный жилой комплекс в Киеве ЖК Signature, который:

- располагается в центре оживленного микрорайона;

- находится рядом с главными транспортными артериями;

- от него всего 10 минут пешком до центра Киева.

Меньше расходов на ежемесячное содержание

Следующая причина переезда из частного дома в городскую квартиру – дорогое содержание первого. Затраты на проживание в доме ощутимо выше, нежели квартплата в любом (даже самом престижном) ЖК. Почему так происходит? Все просто:

-в частном секторе много потребителей электроэнергии;

-теплопотери в доме выше, чем в отдельно взятой квартире;

-приходится ухаживать за придомовой территорией.

Таким образом, содержать квартиру дешевле и хлопот с ней в разы меньше.

Минимум коммунальных забот

Еще один плюс жизни в городской квартире – отсутствие собственной придомовой территории, за которую несете ответственность только вы. В городе придомовая территория общая и за ней ухаживает управляющая компания. Вам, чтобы территория вокруг дома всегда содержалась в чистоте и порядке, нужно только вовремя вносить небольшую фиксированную сумму.

То же касается разного рода проблем, возникающих с сантехникой, отоплением и другими коммуникациями. В городской квартире вам не придется самостоятельно заниматься оперативным устранением проблем, все хлопоты на себя берет специалист от управляющей компании.