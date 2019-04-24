5 причин переехать из частного дома в городскую квартиру®

Сегодня много людей отказываются от покупки дома в коттеджном поселке или участка ближайшем пригороде в пользу современных квартир в элитных жилых комплексах. Несмотря на то, что цена равна (а иногда и превышает) стоимость частного жилья, популярность элитных квартир с каждым годом стабильно растет.
Что заставляет людей отказываться от жизни в частных домах? Сразу отметим: мы рассмотрим объективные достоинства современных квартир и оставим за скобками тот факт, что некоторые сознательно идут на определенные уступки в комфорте ради жизни в частном доме. Итак, начнем.
Главный недостаток практически любого частного дома - удаленность от городской инфраструктуры. Без личного авто или удобной транспортной развязки с регулярным трафиком жить в частном секторе неудобно. Приходится планировать поездки за покупками, а дорога на работу и обратно отнимает уйму времени.
Квартира в городе, особенно в центральной его части, полностью лишена подобных недостатков. В качестве примера возьмем элитный жилой комплекс в Киеве ЖК Signature, который:
- располагается в центре оживленного микрорайона;
- находится рядом с главными транспортными артериями;
- от него всего 10 минут пешком до центра Киева.
Следующая причина переезда из частного дома в городскую квартиру – дорогое содержание первого. Затраты на проживание в доме ощутимо выше, нежели квартплата в любом (даже самом престижном) ЖК. Почему так происходит? Все просто:
-в частном секторе много потребителей электроэнергии;
-теплопотери в доме выше, чем в отдельно взятой квартире;
-приходится ухаживать за придомовой территорией.
Таким образом, содержать квартиру дешевле и хлопот с ней в разы меньше.
Еще один плюс жизни в городской квартире – отсутствие собственной придомовой территории, за которую несете ответственность только вы. В городе придомовая территория общая и за ней ухаживает управляющая компания. Вам, чтобы территория вокруг дома всегда содержалась в чистоте и порядке, нужно только вовремя вносить небольшую фиксированную сумму.
То же касается разного рода проблем, возникающих с сантехникой, отоплением и другими коммуникациями. В городской квартире вам не придется самостоятельно заниматься оперативным устранением проблем, все хлопоты на себя берет специалист от управляющей компании.
Эксперты по напольному и спортивному покрытию из компании “Контракт Пол” однозначно убеждены, что семье, где растут дети, жить в квартире гораздо удобнее. Хотя бы потому, что территория любого современного ЖК обязательно оснащена необходимыми элементами для полноценного развития ребенка, в числе которых безопасное и экологичное покрытие для детской площадки, не позволяющее малышам (особенно очень активным) серьезно травмироваться.
Перебираясь в городскую квартиру, максимально сохраняется важнейший на сегодняшний день ресурс – время. Экономя ежедневно драгоценные минуты на поездки, можно с большей пользой потратить их на своих близких. В бешеном ритме современной жизни именно время выходит на первый план при выборе места жительства. Чем удобнее находится жилье, тем меньше расходуется времени впустую.
Исходя из перечисленного, в дуэли частный дом против городской квартиры очевидно, что победа достается последней. Молодой семье, где оба родителя работают, жить в городе комфортнее и выгоднее. Особенно, если поселиться в удобном районе, где “под боком” детский сад и школа, а до работы можно добраться без особых усилий.