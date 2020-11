5 шагов к крепкому браку: сколько уже прошли вы?®

Думали вы, когда ставили подписи в загсе, что в ваших отношениях возникнут серьезные размолвки и трудности? Особенно если были молоды и не имели опыта долгих отношений. Скорее нет, чем да. Есть ли секреты – например, секс одежда или рецепт вкусного пирога, обеспечивающие супругам долгую и счастливую жизнь?

Единого решения нет, но есть правила, которые укрепят ваш брак. Помимо того, что вы каждый день трудитесь в офисе по 8-12 часов, выполняете работу по дому, необходимо работать и над отношениями.

Да, каждый день. И сегодня, мы совместно с экспертами магазина для взрослых No Taboo, расскажем о 5 шагах к крепкому браку.

Разговаривайте

Уверены, вы обсуждаете счета за коммунальные услуги, детские кружки и как достал босс на работе. А как давно вы говорили о желаниях друг друга – кто о чем мечтает и что чувствует? Часть общения – это умение слушать и понимать, чего от вас хочет супруг.

Бывает, что в мечтах одного из партнеров крутится анальная пробка, а он боится признаться в своих желаниях, потому что откровенные разговоры просто не приняты между супругами. Будьте открытыми, обсуждая свои эмоции, интимные фантазии и желания.

Благодарите

Скажите хоть раз: “Спасибо, что ты есть в моей жизни”. Благодарите жену за вкусный обед, а мужа за то, что отремонтировал стул. Психологи рекомендуют благодарить друг друга хотя бы за 1 дело, которое каждый сделал сегодня.

Найдите время для вас двоих как пары

Быт, как мощный пятновыводитель, удаляет всю романтику из отношений. И если ничего не предпринимать, супругов затянет домашняя рутина. Не нужно так!

Планируйте свидания, даже если вы 15 лет в браке и у вас 4 детей. Сходите вместе в кино или прогуляться в парк, общайтесь и наслаждайтесь обществом друг друга.

То же касается и интимной близости. Не дайте сексу стать супружеским долгом, обязаловкой или редким гостем в вашей спальне. “Улучшению интимных отношений между мужчиной и женщиной способствует вибратор we vibe. Рекомендуем парам использовать We Vibe, чтобы сделать близость страстной и получить от секса как можно больше удовольствия”, – предлагают эксперты No Taboo.

Оставайтесь наедине с собой

Время для одиночества не менее важно, чем романтические вечера. Каждому человеку нужно время, чтобы перезагрузиться, подумать и заняться своим хобби. В браке многие забывают о минутке для себя. Встречайтесь с друзьями, ходите на йогу или занимайтесь рисованием – делайте все, что вам нравится.

Возьмите толерантность за правило

Все люди разные, и порой мнения по 1 вопросу кардинально отличаются. Слушайте точку зрения второй половинки и ищите компромисс.

И не забывайте оставаться верными супругу и жизни, которую вы построили вместе.

Отношения со временем меняются, но эти 5 правил помогут вашему браку оставаться крепким на долгие годы.