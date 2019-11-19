50 детей-сирот получат собственное жилье

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, на эти цели Харьковщина получила почти 21,6 млн грн из государственного бюджета.

Из этих средств дети-сироты получат денежную компенсацию для приобретения жилья.

«9,4 грн - уже на счетах детей. Всего в настоящее время открыто 34 счета. Приобретено 6 квартир из запланированных 50. Работа продолжается», - сообщил в ходе селекторного совещания директор Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрий Шпарага.

Он также добавил, что в этом году область рассчитывает получить дополнительные 5,8 млн грн из государственного бюджета. Этих денег хватит для выплаты компенсации еще 13 лицам.