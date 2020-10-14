50-метровый флаг и сотни участников шествия: в центре города прошел Марш защитников Украины

На марш защитников Украины харьковчане собираются в 16 на площади Конституции. Среди участников - проукраинские общественные организации, волонтеры и ветераны АТО. Перед началом шествия разворачивают огромный флаг. Длиной - 50 метров, и 3 метра - в ширину. На флаге - символика организаций, которые с начала войны на Востоке помогали украинской армии, подразделений Вооруженных Сил Украины и добровольческих объединений. На праздничный марш, говорят участники, собрались, чтобы поблагодарить украинским воинам и показать, что Харьков - это Украина.

Ярина Чаговец, волонтерка:

Я гадаю, що саме в Харкові потрібно робити масштабну ходу, для того, щоб ті люди, які ще кричать - Росія, прийди, які ще вірять в "руський мір", а зараз, на жаль, ми це дуже потужно знов починаємо бачити після 14-го року. Саме в Харкові ми маємо їм повідомити, що Харків - то є Україна.

Иван Курко, ГО "Вільшанська Спілка Ветеранів АТО":

Чому - тому що я воював за це, за ці празники. Поднімаю патріотизм молодому поколєнію, в сімї, щоб не ховалися за жіночі юбки, коли треба. Я знаю, що можу вже зараз довірити, що він захистить Україну.

Всем участникам организаторы рекомендовали приходить в масках из-за карантина и пандемии коронавируса. Выстраиваясь в колонну, соблюдать социальной дистанции.

Богдан Войцеховский, со-организатор марша:

Коли ми проводимо марш, традиційно. Між нашими учасниками завжди зберігається дистанція. Ми розуміємо, що без надзвичайного стану ніхто наші акції забороняти не буде, і коли велика кількість політиків, в тому числі у Харкові, влаштовують масові заходи, а нам хтось буде говорити, що не можна влаштовувати, то це буде просто лицемірство. Надвзичайно важливо, щоб свято святкували у Харкові, надзвичайно важливо показувати патріотичну присутність в місті.

На марш защитников пришло несколько сотен человек. Маршрут колонны - по улице Сумской от площади Конституции до памятника Тарасу Шевченко.

Завершилась праздничное шествие митингом у памятника Кобзарю. Охраняли марш 100 полицейских и нацгвардийцив. В общем, в День защитника Украины в Харьковской области порядок обеспечивали полторы тысячи харьковских правоохранителей. В том числе спецназовцы, кинологи, взрывотехники, а также военнослужащие Нацгвардии.