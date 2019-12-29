500 самых богатых людей в мире разбогатели еще на 25% - Bloomberg

В мире появилось множество "нетипичных миллионеров", которые накопили состояние, что называется, ни на чем. К примеру, на огромной цифре присутствия в социальных сетях, запоминающейся мелодии о семье акул или создании сети свалок для поврежденных автомобилей.

О том, сколько денег накопили сверхбогатые в 2019 году, рассказывает Bloomberg.

Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером, заработавшим деньги самостоятельно в этом году после того, как ее компания, Кайли Косметикс, подписала эксклюзивное партнерство с Ulta Beauty Inc. Затем она продала 51% акций за 600 миллионов долларов.

Прошло почти два месяца с тех пор, как вашингтонские граждане захватили свой первый чемпионат World Series, но люди во всем мире все еще поют под принятый сплоченный крик бейсбольной команды: "Малышка Акула, ду-ду-ду-ду-ду-ду". Корейская семья, которая помогла популяризировать вирусный ролик, сейчас стоит около 125 миллионов долларов.

Даже автомобильные аварии оказались сокровищницей. Уиллис Джонсон, уроженец Оклахомы с золотыми цепями, основавший Copart Inc., накопил состояние в 1,9 миллиарда долларов, создав сеть свалок для продажи поврежденных автомобилей.

Появление нетипичных состояний подчеркивает, сколько денег накопили сверхбогатые в 2019 году.

И чем богаче они были в начале года, тем богаче они становились.

Это добавит новые споры о неравенстве доходов и увеличении богатства у богатых. В США 0,1%, которые составляют богатые, контролируют большкую часть эколномики.

Лидером роста в 2019 году стал француз Бернар Арно, который прибавил 36,5 млрд. долларов, поднявшись по индексу Bloomberg, став третьим самым богатым человеком в мире и одним из трех сентибиллиардеров - тех, чей собственный капитал составляет не менее 100 млрд. долларов.

В целом, только 52 человека в рейтинге увидели, что их состояние снижается за год.

Джефф Безос из Amazon.com Inc. потерял почти 9 миллиардов долларов, но это падение связано с его разводом с Маккензи Безос. Титан электронной коммерции все еще заканчивает год, так как самый богатый человек в мире после того, как акции Amazon подскочили в четверг. Компания сообщила о "рекордном" праздничном сезоне, когда были отправлены миллиарды товаров и "десятки миллионов" устройств Amazon, таких как Echo Dot.

Марк Цукерберг, глава Facebook Inc. прибавил 27,3 миллиарда долларов, а соучредитель Microsoft Corp. Билл Гейтс - 22,7 миллиарда долларов.

Состояние Хэ Сянцзянь, основателя крупнейшей китайской фирмы-экспортера кондиционеров выросло на 79% до 23,3 млрд. долларов.

В целом 500 самых богатых людей в мире, отслеживаемых Индексом миллиардеров Bloomberg, прибавили 1,2 триллиона долларов, увеличив их совокупную чистую стоимость на 25% до 5,9 триллиона долларов.

В ежегодном рейтинге 100 самых богатых украинцев от журнала НВ и компании Dragon Capital лидером остается олигарх Ринат Ахметов. Он владеет более чем четвертой частью всего состояния участников этого рейтинга.

В пятерку самых богатых украинцев также входят Виктор Пинчук, Вадим Новинский, Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. За год лидеры рейтинга потеряли 3,8 млрд долларов. Указывается, что суммарный вес "золотой сотни" — 34,8 млрд долларов (на 2,7 млрд долларов меньше, чем год назад).

Большая часть суммы, на которую обеднели 100 человек за год, это деньги Ахметова – его состояние уменьшилось на 2,6 млрд долларов. Больше всех приумножил состояние в абсолютном значении Дмитрий Фирташ — на 300 млн долларов.

Первая пятерка в рейтинге та же, что и в 2018 году, только Коломойский обогнал Боголюбова. При этом из второй части первой десятки выпали владелец МХП Юрий Косюк (11-е место) и совладелец группы "Приват" Алексей Мартынов (12-е). Пятый президент Петр Порошенко остался на шестом месте. Мажоритарный акционер Ferrexpo Константин Жеваго опустился на девятое место, уступив седьмое совладельцам Эпицентр-К Александру и Галине Герегам. В десятку попали Фирташ (поднялся на восьмое место) и Николай Злочевский (на 10-е).

Стоимость активов ТОП-100 самых богатых украинцев эквивалентна 23% ВВП Украины – ниже, чем год назад — 28%, и совсем далека от показателя 2013-го — 40%.