54 человека погибли в результате нападения на мечеть в Египте

24 ноября 2017 г. 15:15
Источник: Левый берег
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Атака была совершена во время пятничной молитвы.

В пятницу в египетском городе Бир-эль-Абд на севере Синайского полуострова боевики напали на мечеть. В результате атаки погибли по меньшей мере 54 человека, еще 75 были ранены, пишет BBC со ссылкой на египетское государственное новостное агентство MENA.

Вооруженные боевики на четырех внедорожниках сначала привели в действие взрывное устройство среди молящихся, а затем открыли по ним огонь.

Атака на мечеть произошла спустя месяц после катастрофического рейда силовиков на убежище боевиков в Западной пустыне недалеко от Каира.

По неофициальным данным, в результате перестрелки тогда погибли по меньшей мере 52 полицейских, но власти Египта утверждают, что число жертв составило 16 человек.

Рейд проводился в предполагаемое убежище группировки "Хасм", которая была причастна к организации нескольких терактов, она считается одной из опаснейших в стране. С 2013 года члены террористических организаций убили уже более сотни полицейских и военных.

Власти Египта называют "Хасм" боевым крылом "Братьев-мусульман" - исламистской группы в Египте, которую признали незаконной с 2013 года.

Сами "Братья-мусульмане" отрицают их связь с "Хасм".

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