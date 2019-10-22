 

5G в смартфонах станет дешевле

22 октября 2019 г. 14:22
Источник: Itsidet
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Компания MediaTek удешевит использование технологии 5G в смартфонах, новая платформа выйдет в третьем квартале следующего года. 

Компания MediaTek располагает модемом 5G и однокристальной системой с таким модемом. Однако этот процессор MediaTek 5G SoC пока не присутствует ни в одном серийном потребительском устройстве, поэтому мы не можем знать, насколько он продуктивен и в каком сегменте может играть какую-то роль.

Но уже появились данные о новом продукте компании. Как сообщается, в следующем году MediaTek представит еще одну семинанометровую однокристальную систему с модемом 5G, которая точно будет нацелена на средний ценовой сегмент.

Данная SoC, которая получит каталожный номер MT6873, будет дешевле MT6885 (5G SoC), а размер кристалла будет на 25% меньше.

При этом источник говорит, что архитектура останется та же. Вероятно, речь о сохранении ядер Cortex-A77 и GPU Mali-G77, только в другой конфигурации. Новая платформа должна появиться в смартфонах в третьем квартале следующего года, а вот 5G SoC - в первом квартале.

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