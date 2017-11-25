60% русскоязычных пользователей Twitter является ботами

60 процентов всех русскоязычных учетных записей в социальной сети Twitter имеют вид автоматизированных, то есть ботов.

Русскоязычные боты создают примерно 70% всех российских сообщений о НАТО в странах Балтии и Польше.

Об этом говорится в докладе Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям (NATO Strategic Communications Centre of Excellence). Как передает Голос Америки, основанный в Риге, Латвия, исследовательский центр способствует трансформации альянса.

"Русскоязычные боты создают примерно 70% всех российских сообщений о НАТО в странах Балтии и Польше. В общем 60% активных русскоязычных учетных записей имеют вид автоматизированных. Для сравнения 39% англоязычных учетных записей является ботами", - говорится в докладе.

Исследование отмечает, что его выводы основаны на анализе подборки данных Twitter, касающихся военной активности в странах Балтии и Польше.

"Эта подборка не является репрезентативной по Twitter целом. Выводы могут быть другими в случае других медиаплатформ", - подчеркивается в докладе.

Отмечается, что политические силы активно используют боты в соцсетях для манипуляций общественным мнением по вопросам региональной геополитики. По нашим оценкам, на такие учетные записи приходится от 5 до 15 процентов всей активности относительно присутствия НАТО в Латвии и Эстонии с марта по июль 2017 года.

"Сгенерированные ботами сообщения имеют различия в зависимости от того, на какую аудиторию они нацелены. Сообщения, нацеленные на западного потребителя, отмечают, что масштабы российских учений меньше операции НАТО. Сообщения, нацеленные на внутреннюю аудиторию, редко вспоминают российские учения ", - отмечается в документе.