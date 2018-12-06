60 участников АТО и ООС планируют обеспечить квартирами - ХОГА

Областную поддержку предоставляют из расчета не более чем на 21 кв. метр общей площади жилья на одного человека и дополнительно 10,5 кв. метров - на семью. В случае, если участник АТО или ООС выбирает квартиру или строит индивидуальный/садовый жилой дом, площадь которых превышает нормативно установленные метры, разницу он оплачивает полностью. Если участник АТО (ООС) выбирает жилье, площадь которого меньше нормативно установленной, областная поддержка предоставляется по факту.

Список кандидатов для участия в программе и их очередность определяет комиссия, которая создана общим распоряжением главы ХОГА и председателя облсовета.

Напомним, в 2018 году по программе, рассчитанной на 2016 – 2018 гг., жилье приобрели 50 семей участников АТО. До конца года планируется приобрести еще 5 квартир. Всего за три года действия программы жилье смогли приобрести 137 семей участников АТО.