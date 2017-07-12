70 человек стали в живую цепь, чтобы спасти утопающую семью

Отдыхающие на пляже Панама Сити Бич во Флориде, США, организовали живую цепь из белее чем 70 человек, чтобы спасти утопающую семью.

Все началось с того, что двоих детей отнесло течением в море. Несколько членов семьи и добровольцев с пляжа попытались спасти их, но горе-спасателей тоже отнесло в море. В течение 20 минут они безуспешно пытались выбраться на берег.

Тогда было принято решение составить живую цепь, чтобы доставить утопающих на берег. В цепи принимали участие даже те, кто не умел плавать.

"Наблюдать, как люди разных рас и полов действуют сообща, чтобы помочь совершенно незнакомым людям, просто удивительно!", - говорит пловчиха Джессика Симмонс, которая одной из первых бросилась на помощь.

В течение 30 минут живая цепь спасла 9 взрослых и 2 детей из воды. Среди спасенных отдыхающих была 67-летняя женщина, которая пережила в воде сердечный приступ. Сейчас она в больнице и ее состояние стабильное: