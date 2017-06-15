70% украинцев не воспользуются безвизовым режимом в ближайший год, - опрос

15 июня 2017 г. 15:47
Источник: Левый берег
1 просмотр

70% украинцев, скорее всего, не воспользуются безвизовым режимом в ближайшие 12 месяцев.

Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса "Украинское общество и европейские ценности", проведенного Фондом Эберта по Украине и Беларуси и Институтом Горшенина, представленные в ходе седьмого Национального Экспертного Форума, организованного Институтом Горшенина.

Большинство украинцев указали, что у них нет финансов для выезда за пределы страны.

Также опрос показал, что 51% украинцев выступают в поддержку дальнейшей интеграции с ЕС, в то время как лишь 10% поддерживают евразийскую альтернативу.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.