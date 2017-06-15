70% украинцев не воспользуются безвизовым режимом в ближайший год, - опрос

70% украинцев, скорее всего, не воспользуются безвизовым режимом в ближайшие 12 месяцев.

Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса "Украинское общество и европейские ценности", проведенного Фондом Эберта по Украине и Беларуси и Институтом Горшенина, представленные в ходе седьмого Национального Экспертного Форума, организованного Институтом Горшенина.

Большинство украинцев указали, что у них нет финансов для выезда за пределы страны.

Также опрос показал, что 51% украинцев выступают в поддержку дальнейшей интеграции с ЕС, в то время как лишь 10% поддерживают евразийскую альтернативу.