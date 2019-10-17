"Деньги за пациентом" Какие медицинские услуги станут бесплатными с 1 апреля 2020 года

Почти три тысячи гривен Евгения ежемесячно оставляет в аптеках - женщина болеет сахарным диабетом. В больницу пришла, чтобы получить справку от врача. Затем в аптеке ей должны выдать препарат бесплатно.

Евгения Холодная, болеет диабетом

Вот, особенно я сейчас иду за инсулином. Вообще уже 5 месяц дают по одной, а мне надо 5. У меня 15 лет уже диабета. Вот я и инсулином колюсь и таблетки пью, таблетки, правда, дают бесплатные

Женщина рассказывает: такой же диагноз и у её мужа. Один укол обходится в 125 гривен, а только ей одной в день нужно - два.

С первого апреля следующего года в Украине должна заработать программа медицинских гарантий, согласно которой Национальная служба здоровья будет осуществлять и закупку инсулинов. Также бесплатно будут предоставляться амбулаторные услуги, лечение в стационаре, роды и экстренная медицинская помощь. Получить их можно будет по электронному направлению врача первичного звена. Без него при отсутствии экстренного случая - присоединиться к программе, а значит получить бесплатные медицинские услуги - будет невозможно.

Олег Петренко, глава НСЗУ

Якщо вас направили до кардіолога, ви можете вже не йти по місцю проживання. Ви так само як і до лікаря первинки, може звернутися в будь-який заклад, і ми цьому закладу відшкодовуємо вартість обслуговування цієї людини. Якщо людина має направлення на якусь діагностику або оперативне втручання, вона вільно обирає заклад, куди вона йде - гроші йдуть за пацієнтом

Общая сумма, которую Национальная служба здоровья планирует выделить больницам Украины, рассказывает Олег Петренко, - более 72-х миллиардов гривен. Программа позволит больницам, которые оказывают услуги, качественнее обслуживать больше пациентов, а значит - получать больше.

Между тем, вопрос о качестве состояния больниц и уровень предоставления услуг всё так же будет оставаться на совести руководителей медучреждений.

Олег Петренко, голова НСЗУ

Вони весь дохід, який приходять пацієнти, приносять в цей заклад, вони реінвестують в розвиток - покращують обладнання, платять премії, роблять все, щоб люди кожен раз все більше і більше обирали цих лікарів. Національна служба здоров’я не платить зарплати лікарям, медсестрам. Ми оплачуєм медичну допомогу, яку надають конкретним пацієнтам

Заниматься работой аптечных и медицинских учреждений Харькова и области, Полтавщины, Черниговщины и Сумщины, которые заключат договор с НСЗУ, будет Северный межрегиональный департамент. Также он будет способствовать, чтобы учреждения имели достаточное количество современного оборудования и компьютерной техники. Так же, как и формировалась “первичка”.

Виктория Милютина, зам. директора Северного департамента НСЗУ

Наприклад, Харківська область зараз по ітогам 9 місяців знаходиться на 3-му місці по виплатам. Отримано 875 мільйонів гривень. Законтрактовано “первинкою” майже 2 мільйона чоловік

В 72 миллиарда гривен войдет увеличение средств на программу "Доступные лекарства", средства на паллиативную помощь и увеличение финансирования инсулинов.