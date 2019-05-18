75 лет с начала депортации: Украина отмечает день памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

18 мая 2019 г. 12:00
Источник: УНИАН
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Сегодня, 18 мая, исполняется 75 лет с начала депортации советским режимом крымских татар с их исторической родины – Крыма.

В этот день Украине и мире отмечают День памяти жертв депортации и геноцида крымскотатарского народа.

На сегодня в Киеве и других городах Украины планируются мероприятия, посвященные этому дню.

Траурные мероприятия пройдут также во многих странах мира, пишут “Крым.Реалии”.

На 12:00 запланирована всеукраинская минута молчания в память жертв геноцида крымских татар.

Как отмечается, в Крыму, аннексированном Россией, траурные мероприятия, кроме официальных, запрещены, а попытки их проведения пресекаются.

Напомним, 75 лет назад, 18 мая, с крымского полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Всего было депортировано около 200 тысяч человек. В этот день проходят траурные мероприятия памяти жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма. Согласно постановлению Верховной Рады Украины, день 18 мая объявлен Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.
 

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