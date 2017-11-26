78% европейцев довольны жизнью в Евросоюзе, - исследование

26 ноября 2017 г. 17:39
Источник: Левый Берег
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В среднем, 78% граждан европейских стран счастливо живут в Евросоюзе. Таковы результатыопроса, которые обнародовала Европейская комиссия на своей странице в Twitter.

"Больше 50% (жителей — ред.) — в каждой стране", — отмечают в ЕК.

Население в 19 странах ЕС довольно жизнью в союзе в среднемот 75% до 97%. Самый высокий процент счастья у Люксембурга, Ирландии, Нидерландов, Дании и Швеции – 90% населения.

Относительно низкий уровень недовольства у Германии — 6% и Мальты — 7%.

Любопытно, что население Великобритании, которая готовится квыходу из ЕС, тоже счастливо жить в союзе: 69% довольных против 25% недовольных.

В Финляндии, Румынии, Чехии и Венгрии доля недовольных гораздо выше.

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