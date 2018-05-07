8-9 мая на некоторых улицах Харькова запретят парковаться

07 мая 2018 г. 22:09
84 просмотра

Парковка транспорта будет временно запрещена 8-9 мая на некоторых улицах Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с празднованием в городе 73-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Так, с 7:00 до 15:00 8 мая будет запрещена парковка транспорта на пл. Конституции, на участках от ул. Пушкинской до пр. Московского (с двух сторон) и от пер. Соборного до пл. Павловской (со стороны Дворца Труда); по пер. Соборному, на участке от ул. Квитки-Основьяненко до пл. Конституции; по ул. Пушкинской, на участке от ул. Чайковского до ул. Студенческой; по ул. Лермонтовской, на участке от ул. Пушкинской до дома №10.

Также парковка будет запрещена с 7:00 до 10:00 9 мая на Белгородском шоссе, в районе Мемориала Славы.

Кроме того, с 8:00 до 11:00 9 мая нельзя будет парковаться на пл. Свободы - на участке от ул. Тринклера до пр. Науки.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Закордонний паспорт? "Паспортний Сервіс" в "Ave Plaza"                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.