8-9 мая на некоторых улицах Харькова запретят парковаться

Парковка транспорта будет временно запрещена 8-9 мая на некоторых улицах Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с празднованием в городе 73-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Так, с 7:00 до 15:00 8 мая будет запрещена парковка транспорта на пл. Конституции, на участках от ул. Пушкинской до пр. Московского (с двух сторон) и от пер. Соборного до пл. Павловской (со стороны Дворца Труда); по пер. Соборному, на участке от ул. Квитки-Основьяненко до пл. Конституции; по ул. Пушкинской, на участке от ул. Чайковского до ул. Студенческой; по ул. Лермонтовской, на участке от ул. Пушкинской до дома №10.

Также парковка будет запрещена с 7:00 до 10:00 9 мая на Белгородском шоссе, в районе Мемориала Славы.

Кроме того, с 8:00 до 11:00 9 мая нельзя будет парковаться на пл. Свободы - на участке от ул. Тринклера до пр. Науки.