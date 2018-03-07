8 и 9 марта в Харьковской области пройдут памятные мероприятия при участии представителей правительства Чехии

8 и 9 марта в Харьковской области пройдут мероприятия при участии представителей правительства Чешской Республики, чешской общественной организации «Соколово» и Харьковской облгосадминистрации в память 75-й годовщины боев чехословацкого батальона с нацистскими захватчиками.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

8 марта с 10 до 16 часов к мемориальным доскам А. Ярошу, 1-му Чешскому батальону и на братскую могилу гости и участники мероприятия возложат цветы.

9 марта с 13 до 18 часов пройдут мероприятия в поселке Соколово Змиевского района.

В мероприятиях примут участие до 7200 человек.

Охранять гостей и участников мероприятия будут 140 полицейских и 200 нацгвардейцев.