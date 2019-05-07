8 и 9 мая охранять харьковчан будут более 3 тысяч силовиков

8 и 9 мая в городе Харькове и области пройдут многочисленные мероприятия, посвященные Дню памяти и примирения и Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, наиболее массовые из них - это:

- возложение цветов на Мемориальном комплексе «Славы» в Лесопарке, где ожидаемое количество участников - до 15 000 человек;

- «Высота маршала Конева» - здесь планируется до 10 000 посетителей;

- мероприятия на территории парков отдыха в Харькове и Харьковской области, где ожидается около 70 000 и около 80 000 человек соответственно.

В дни мероприятий, 8 и 9 мая, полицейские будут патрулировать улицы в усиленном порядке, также будет повышена охрана в метрополитене.

К охране публичной безопасности и порядка в местах проведения мероприятий будут привлечены 3138 правоохранителей - 2888 полицейских и 250 военнослужащих Нацгвардии.

Также для поддержания правопорядка территорию Харькова будут патрулировать наряды полиции из числа 110 полицейских и 200 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил им. Кожедуба.

Правоохранители напоминают, что согласно действующему законодательству в Украине запрещено изготовление и пропаганды коммунистической и национал-социалистической символики, и призывают воздержаться от использования георгиевских лент и другой запрещенной символики.