8 и 9 мая охранять харьковчан будут более 3 тысяч силовиков

07 мая 2019 г. 12:15
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8 и 9 мая в городе Харькове и области пройдут многочисленные мероприятия, посвященные Дню памяти и примирения и Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, наиболее массовые из них - это:

- возложение цветов на Мемориальном комплексе «Славы» в Лесопарке, где ожидаемое количество участников - до 15 000 человек;

- «Высота маршала Конева»  - здесь планируется до 10 000 посетителей;

- мероприятия на территории парков отдыха в Харькове и Харьковской области, где ожидается около 70 000 и около 80 000 человек соответственно.

В дни мероприятий, 8 и 9 мая, полицейские будут патрулировать улицы в усиленном порядке, также будет повышена охрана в метрополитене. 

К охране публичной безопасности и порядка в местах проведения мероприятий будут привлечены 3138 правоохранителей - 2888 полицейских и 250 военнослужащих Нацгвардии. 

Также для поддержания правопорядка территорию Харькова будут патрулировать наряды полиции из числа 110 полицейских и 200 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил им. Кожедуба.  

Правоохранители напоминают, что согласно действующему законодательству в Украине запрещено изготовление и пропаганды коммунистической и национал-социалистической символики, и призывают воздержаться от использования георгиевских лент и другой запрещенной символики. 

 

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