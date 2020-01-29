8 услуг в одной: в Харькове протестировали «еМалятко»

Проект «еМалятко» успешно прошел бета-тестирование в городских роддомах. Как сообщили в Департаменте регистрации и цифрового развития, теперь в любом из шести родильных домов города Харькова можно оформить 8 услуг в одной.

«Обязательное условие - родители новорожденного ребенка должны быть гражданами Украины и находиться в браке. Но уже с 4 февраля услугу смогут оформить и родители, не состоящие в браке, и одинокие матери», - отметили в департаменте.







Адреса городских роддомов, где предоставляются такие услуги: