8 услуг в одной: в Харькове протестировали «еМалятко»

29 января 2020 г. 14:27

Проект «еМалятко» успешно прошел бета-тестирование в городских роддомах. Как сообщили в Департаменте регистрации и цифрового развития, теперь в любом из шести родильных домов города Харькова можно оформить 8 услуг в одной.

«Обязательное условие - родители новорожденного ребенка должны быть гражданами Украины и находиться в браке. Но уже с 4 февраля услугу смогут оформить и родители, не состоящие в браке, и одинокие матери», - отметили в департаменте.



Адреса городских роддомов, где предоставляются такие услуги:

  • родильный дом №1 (ул. Отакара Яроша, 3-б);
  • родильный дом №2 (ул. Чигирина, 7);
  • родильный дом №3 (ул. Куликовская, 46-а);
  • перинатальный центр (Салтовское шоссе, 264);
  • родильный дом №6 (ул. Луи Пастера, 2);
  • родильный дом №7 (ул. Руставели, 12).

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