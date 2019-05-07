8 заявлений в полицию на первоклассника: кто на самом деле занимается буллингом в харьковской школе?

В Коминтерновском районном суде накануне состоялось слушание по довольно необычному делу - делу о буллинге. Ответчиком выступает мать первоклассника, на которого написали уже 8 заявлений в полицию.

Ирина Корень все факты агрессии сына отрицает, заявления же, говорит, - результат предвзятого отношения классной руководительницы первого класса, которая сейчас уже уволилась из школы.

Ирина Корень, мать первоклассника

Они говорят: «Ну, вот она постоянно рассказывала, что ты зло, ты плохая, твой ребёнок избивает детей, матерится. Она нас всячески накручивала против тебя. И мы, так как учитель является авторитетом, мы ей поверили, но родители сейчас некоторые сожалеют, что написали заявление в полицию на моего ребёнка

Сейчас до суда дошло одно из дел. Родители пострадавшего от буллинга парня утверждают - их ребенок неоднократно становился жертвой агрессии сына Ирины Корень. Однако на судебное слушание представитель пострадавшего парня - его мать - не явилась.

Елена Маньковская, судья

Тобто відмітки про те, що особа знає, про те – де, коли розглядається справа, в суді невідомо. Таким чином, суд вважає за доцільне повторно повідомити потерпілу. Викликати на судове засідання після отримання відомостей про належне отримання судової повістки, і вирішити подальше питання, щодо розгляду справи

В телефонном разговоре родители мальчика сообщили, что так оставлять дело они не собираются, хотя уже перешли в другую школу. А мать парня планировала присутствовать на суде и звонила туда до начала слушания, однако ей ответили, что на рассмотрении дела ей быть не нужно, повестку же, уверяет, что не получала.

Не уверен в том, что ее отправляли, и адвокат Ирины Корень - Алексей Манько.

Алексей Манько, адвокат И. Корень

Как мы видим в протоколе и в материалах дела, в самой подписи - лицо даже не знает о существовании данного протокола, как сказала судья Маньковская, которая назначена автораспределением по данному делу, то данная повестка даже не вернулась. Мы еще посмотрим, отправлялась ли она

По словам Алексея Манько, если все же повестка была отправлена, а потерпевшая намеренно не явилась, то можно предположить, что заявление было сфабриковано. Поэтому он говорит: всё, что остаётся родителям пока - избегать рассмотрения дела.

Между тем у Ирины Корень - женщины, сына которой обвиняют в буллинге, накопилось также много доказательств того, что именно в сторону её ребенка направлена агрессия. Она рассказывает, пока проведены уже 4 экспертизы повреждения мягких тканей у ребенка. По данным фактам написаны заявления в полицию.

Ирина Корень, мать первоклассника

Есть ребенок, который систематически его бъёт, наносит такие удары. Вот приходил он домой с разбитымы губами, учитель даже - это Митюченко, ранее она работала, сейчас уже уволилась, она не отвела его даже в медпункт

Пока же суд направит повестку повторно.

Следующее судебное слушание назначено на 24 мая.