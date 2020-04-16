800 тысяч гривен на декоративных зверей. Чем руководствуется мэрия, распределяя деньги во время пандемии?

Несмотря на всеукраинский коронавирусный карантин, городские власти вместо того, чтобы приостановить закупку украшений для улиц Харькова и средства, в первую очередь, направлять на нужды больниц и горожан, - решили закупить декоративных животных из проволоки. Потратить на 5 слонов, столько же медведей, бегемотов, носорогов, а до кучи - еще 4 декоративных жирафов и одного динозавра решили 800 000 гривен. По словам антикоррупционеров, коммунальное предприятие «Благоустрій міста Харкова» планирует получить этих животных до 30 сентября этого года.

Евгений Лисичкин, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра

25 декоративних фігурок буде закуплено з дроту. Ну, ми вважаємо, що в цей період часу фактично подібні закупівлі можна поставити на паузу, тому що не всім забезпечені лікарі в міських лікарнях, не всім забезпечені самі лікарні.

Зато на дезинфекцию подъездов власть выделила дополнительно лишь 383 000 гривен. Дополнительно, так как в этом году КП «Жилкомсервис» уже имеет основной договор на проведение дератизационных, дезинсекционных и дезинфекционных мероприятий в жилых многоквартирных домах, который по словам Лисичкина, был заключен 6 апреля с ООО «Чистый дом Украина» на более чем 7 млн. грн. Но вот договор на 383 тысячи заключен с нарушением, так, чтобы не проводить открытые торги, «Жилкомсервис», по словам антикоррупционера, «разбил» одну закупку на две.

Евгений Лисичкин, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра

Розбили фактично закупівлю на дві частини, що не мали права робити, тому що від 200 тисяч вони мали за конкурентною процедурою проводити цю закупівлю, але провели дві закупівлі - уклали прямими договорами. Як вони зазначають - пройти 3 тисячі під’їздів - 900 будинків, потім ті, що залишаться, будинки, теж пройти. Ну, це за оптимістичними сценаріями - раз на місяць один під’їзд буде дезінфікуватися і це не має ніякого сенсу, взагалі ефективності ніякої не буде і це просто витрачання коштів фактично в нікуди.

В то время, как почти на каждом подъезде висят вот такие объявления об обработке входа, первого этажа и кабины лифта, мало кто из горожан такую ​​обработку видел собственными глазами.

Вера

Никто, ничего, только по телевизору говорили, что Московский район, а так ничего не слышно было.

Нина

- Нет, ничего я не бачила и никто ничего в нашем подъезде не делает. - Навіть немає об'яв, що це зроблено? - Конечно, нет.

А вот Марина рассказывает, что ее подъезд действительно мыли и дезинфицировали, более того, говорит женщина, делают это раз в два дня.

Марина

Я живу біля кінотеатру "Салют", але у нас під’їзд, у нас маленький дом, але обробляли, обробляли, мили, бризкали, запах був. Ну, конечно, лучше если б це робили кожен день, ну, хоть так, і на тому спасибі.

Но вот в компании, которая, собственно, и занимается обработкой подъездов, узнать о периодичности и эффективности дезинфекции не удалось. В компании «Чистый дом» посоветовали обратиться в «Жилкомсервис», те, в свою очередь, - в Департамент жилищного хозяйства, но вот последние даже после разрешения пресс-службы горсовета предоставить комментарий новостям АТН сначала пообещали подготовиться и ответить на все вопросы, а потом просто перестали отвечать на звонки.