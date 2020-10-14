85% украинцев считаю себя патриотами - опрос

85% украинцев считают себя патриотами Украины, 59% готовы в случае возникновения соответствующей угрозы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ко Дню защитника Украины социологической группой "Рейтинг".

"Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой«Рейтинг», 85% опрошенных считают себя патриотами своей страны, 12% - противоположного мнения. Патриотически настроенных граждан примерно одинаково во всех регионах страны, и относительно больше среди старших респондентов", - говорится в сообщении.

В частности, 69% положительно относятся к учреждению 14 октября государственного праздника Дня защитника Украины, 23% - нейтрально и лишь 5% - отрицательно. Лучше всего этот праздник воспринимается жителями Запада и Центра. Около 60% респондентов Востока и Юга положительно относятся к празднику, треть - нейтрально и лишь 6-7% отрицательно.

59% опрошенных выразили готовность в случае возникновения соответствующей угрозы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках (в 2019 таких респондентов было 56%, 2017% - 54%, 2012 - 33%). Относительно больше таких среди мужчин, респондентов среднего возраста и среди людей с относительно высокими доходами.

Опрос был проведен в течение 10-12 октября, были опрошены 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.