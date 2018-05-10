9 мая на дорогах Харьковщины выявили 17 нетрезвых водителей

За минувшие сутки харьковские патрульные полицейские вынесли харьковским водителям 274 постановления за нарушение Правил дорожного движения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

За управление в нетрезвом виде правоохранители составили 17 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или суднами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.