9 мая в Харькове. Что правоохранители охраняли усиленно и удалось ли избежать столкновений?

С самого утра на Мемориале Славы куча полиции, нацгвардийцев и кинологов со служебными собаками. Уже ближе к 9 часам на аллее появляется городской глава Геннадий Кернес с чиновниками. Почтить годовщину со дня победы над нацизмом во Второй мировой войне возложением цветов пытаются, соблюдая дистанцию. Все заместители, главы районов и собственно сам мэр - в масках. Монумент постепенно начинает наполняться цветами, которые, несмотря на дождь и карантин, к мемориалу несут горожане. Ирина принесла портрет своего деда Семена Родина, на войне он получил ранения и заслуженные награды.

Ирина Родина, харьковчанка:

Стараемся каждый год приходить, поклониться, сказать спасибо им за то, что они сделали для нас такой день. Нужно помнить своих дедов, у меня два дедушки и они оба воевали. Они, слава Богу, были живы, но после ранений, дедушка Сеня мой умер. Я считаю, что все люди должны помнить - есть такой День победы, если бы не эти люди, не известно, что бы у нас было.

Родители Светланы Князевой участвовали в освобождении Харькова, рассказывает женщина. На дощечке женщина бережно прикрепила все награды матери и их общие с отцом фотографии. Медсестрой, а потом уже врачом Ольга Глубокова - так звали мать Светланы - спасала жизни людей на войне.

Светлана Князева, пенсионерка:

Она умерла. Так бы ей было сто два года. И вот я свою маму, начиная со смерти её - она в 80 лет умерла, я вот сделал все её награды. И она работала 50 лет врачом: 50 лет плюс медицинский стаж, военный стаж у неё. Она поступили в институт в 41 году, а 42-м её послали под Сталинград.

Кроме того, в Харькове ветераны АТО устроили автопробег, посвященный Дню Победы. По словам Юрия Корсунова, они придерживаются всех карантинных норм. В акции чествования приняли участие с полсотни автомобилей и более сотни защитников Украины со своими семьями. В планах, говорит Юрий, посетить Высоту Маршала Конева, Мемориал в Лесопарке, монумент защитникам Украины и еще несколько мест.

Юрий Корсунов, зам. председателя совета "Союза ветеранов АТО"

Проїхатись по цим пам'ятним місцям, тим самим вшанувати пам'ять загиблих, віддати вдячність тим людям, нашим співвітчизникам, українцям, які зі зброєю в руках боронили свою землю від фашистських загарбників.

А вот памятник одиозного советского маршала Георгия Жукова сегодня, несмотря на дождь, в плащах и под зонтиками усиленно охраняли более полусотни правоохранителей. К бюсту Жукова харьковчане также несли цветы, полиция пропускала по одному-два человека, соблюдая карантинных мероприятий. А "балконную акцию" "Полк Победы", инициированную самим мэром, увидеть не удалось. Объехав несколько десятков домов, найти хоть одного харьковчанина, который вышел с портретом своих родственников, воевавших на фронтах Второй мировой войне - не удалось.