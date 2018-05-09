9 мая в Украине: за запрещенную символику задержали более 20 человек

09 мая 2018 г. 16:09
Источник: Украинская правда

По состоянию на 13:00 в Украине задержаны и составлены протоколы на 10 человек за использование и изготовление запрещенной символики, относительно 14 человек принимается решение о составлении админпротоколов.

Об этом на брифинге 9 мая сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"В отношении 10 человек составлены админпротоколы по ст. 173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской ленты). Кроме того, в органы полиции доставлены 14 человек за правонарушения, связанные с использованием запрещенной коммунистической тоталитарной символики. Данные лиц устанавливаются", - сообщил Яровой.

Он уточнил, что задержания за нарушение ст.173 КУоАП  состоялись также в Запорожье, Полтавской и Харьковской областях.

Яровой сообщил, что также задержан руководитель ОО "Сич", в настоящее время решается вопрос о дальнейших действиях в отношении задержанного. 

Позже в МВД пояснили относительно ситуации с активистом С14 Сергеем Мазуром, что во время общения между людьми с разными идеологическими взглядами возник конфликт.

"Полиция, чтобы избежать эскалации, вывела участников за пределы проведения мероприятия. Сергей Мазур не был задержан и в отношении него админпротокол не составлялся", - сообщили в МВД.

В свою очередь начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что все задержанные  в Киеве - 6 человек -  в настоящее время отпущены из райуправлений полиции, сейчас в полиции еще находится 1 человек, который пытался пронести на акцию газовый баллончик.

Крищенко также уточнил, что ружьем, с которым один из задержанных пытался попасть на акцию, оказалась непригодная к выстрелу винтовка Мосина, она  не является огнестрельным оружием.

"Ее осмотрели эксперты. Еще будет проведена экспертиза. Мужчина шел на какое-то театрализованное представление, но полиция решила его задержать и изъять для проверки", - отметил начальник ГУ Нацполиции Киева.

По данным правоохранителей, участие в акции "Бессмертный полк" в Киеве приняли около 2 тысяч человек, и это - меньше, чем в прошлом году.

Замглавы МВД подтвердил, что во время акции была задержана Елена Бережная - мать погибшей экс-регионала Ирины Бережной, и в отношении нее составлен админпротокол по ст.173.

Как отметил Яровой, по состоянию на 12:00 в Украине проходили около 1250 мероприятий, участие в которых принимают более 365 тысяч человек.

"Грубых нарушений публичной безопасности и порядка не зафиксировано. Усиленный режим несения службы правоохранителями будет, пока не убедимся, что все мероприятия проведены", - заявил представитель МВД.

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