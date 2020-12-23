«90% больных на ковид – не фиксируется» - врач-иммунолог

С начала недели официальная статистика заболеваемости на ковид держалась на необычно низком уровне для Харьковщины. В регионе ПЦР-тесты показывали всего несколько сотен новых случаев за сутки. Вот, например, одна из частных лабораторий в центре города. Разгар дня, однако, желающих сдать тест на коронавирус крайне мало. Елена и Юрий живут вблизи лаборатории и признаются, удивлены тем, что в последнее время исчезли очереди.

Елена, харьковчанка:

Вы знаете, последнее время нет. Был какой-то период в ноябре, когда действительно было очень много людей и очереди были, то есть какая-то такая волна, я думаю, люди тестировались. Сейчас очень мало. Мы не видим. Мне кажется, предпраздничное настроение, какая-то апатия.

Юрий, харьковчанин:

Сейчас приближаются праздники, и люди сейчас выбирают, тестироваться, а это стоит соответственно денег. Если у человека 1700 пенсия и 1500 стоит анализ, то, наверное, человек задумается: стоит ли тестироваться.

То, что уменьшилось количество тестирования – констатируют и официальные лица. Тарас Пастух на очередном брифинге рассказал, что сейчас, как и областной лабцентр, так и частные лаборатории сидят без дела.

Тарас Пастух, заместитель председателя ХОГА:

Ви пригадуєте, якщо, скажімо, у нас була складна ситуація, коли не справлявся лабцентр, то плечі нам підставило більше 10 приватних лабораторій. Сьогодні від них так ж сама динаміка - люди не звертаються і їхня кількість досліджень теж на сьогодні дуже стрімко впала.

Но если брать общенациональную статистику, то на Харьковской процент смертности от ковида составляет 1%. Врач-иммунолог Андрей Волянский уверяет, это достаточно низкий показатель. Также стоит обратить внимание, что Харьковщина показывает низкий прирост заболеваемости не за счет здорового населения, а за счет отсутствия тестирования.

Андрей Волянский, врач-иммунолог:

Мы понимаем, что рано или поздно в течении первой волны переболеют где-то 40-50% населения области. То есть, значительно больше - более миллиона человек. Но мы понимаем, что до 90% человек не фиксируется. Поэтому реальное количество не 66 тысяч, а к примеру 600 тысяч. Но сейчас его установить невозможно.

Зато за последние сутки на Харьковщине количество заболевна ковид снова повысилась: почти шестьсот человек получили положительный ПЦР-результат.