92-летний харьковчанин в городском парке продает свои добрые сказки

Михаил Иванович неспешно шагает к своей любимой скамейке в парке Горького. Уже несколько лет он приходит сюда, чтобы просить - и большинство просто проходит мимо, так и не услышав, - чтобы приобрели его сказки.

Пожалуйста, купите, купите мои сказки!

В руках уже известного на всю страну сказочника - его исключительно хорошие произведения, отдает он их за смешные деньги - 35 гривен любая.

Константин приобрел почти всю сборку писателя для своего сына.

Константин

Меня только что жена просветила про историю этого человека, этого писателя. Интерес у меня вызвала, вот какой-то порыв души, почему не помочь человеку и не помочь моему ребенку узнать новые сказки?

Михаил Литовка стал звездой социальных сетей несколько лет назад: сначала инженер с 50-летним стажем продавал сказки в метро, где его фотографировали неравнодушные, а затем перебрался в городской парк.

Юлия

Честно - увидела пост в инстаграме про дедушку.

У Григория уже целая коллекция произведений сказочника, говорит, работает неподалеку, поэтому Михаила Ивановича видит часто.

Григорий

Покупали книги, помогаем, чем можем. Читали биографию - человек очень, скажем так, достойный, с достойной биографией, занимал должности с образованием и сейчас, к сожалению, вынужден сидеть и, скажем так, просить.

Первую свою сказку, рассказывает Михаил Литовка, написал лет в 40.

Михаил Литовка, писатель

К детской кроватке был прикреплен немецкий коврик, где красную шапочку съел волк и бабушку съел волк. Я покушал и думаю, сколько ж можно пугать деток волком, нужно волка подружить и с красной Шапочкой.

Второе произведение - о приключениях зайчика, лисы и волка, сказочник написал только через 5 лет , подтолкнул к этому мужчину, говорит, внук.

Михаил Литовка, писатель

Дочь уходила на работу, а внук лежал со мной: «Деда, расскажи сказочку», я рассказываю, «Ну, советские сказки, деда, это все я знаю - свою расскажи».

В годы советской власти Михаил Иванович пытался отдать в печать свои произведения, и харьковские писатели, говорит сказочник, попросили не забирать у них заработок. Поэтому первые печатные экземпляры своих сказок пенсионер получил на руки лишь несколько лет назад, на это он тратит почти всю свою пенсию. И ни о чем не жалеет.

Михаил Литовка, писатель

Скопить? Ничего я не скопил, наоборот - я платил, за свою пенсию, и я был счастлив, и они дали мне толчок: дедушка, что такое твои две сказки - пиши.

Так появились еще пять добрых сказок от Михаила Литовки. Кроме этого, на его счету - одна напечатана книга, три рукописи и 7 песен по мотивам его стихов - писал бы еще, но, говорит, временами подводит здоровье.

Михаил Литовка, писатель

Трое суток я лежал с гипертонией, вызывал скорую помощь. Они меня вытягивали. Я вообще хотел бросить, вот так. А издательство и дочка: папка не бросай - не потому, что ты что-то там заработаешь. Пока ты ходишь, пока ты, говорит, и живой.

Дважды писатель был в тяжелом состоянии, даже, рассказывает, однажды парализовало одну сторону.

Сказки - это смысл его жизни, поэтому как только чувствует себя более или менее нормально, едет в парк, на дорогу сказочник тратит больше часа.

Сажусь на троллейбус еду до Барабашки, с Барабашки до университета, а потом - опять на троллейбус или маршрутку, еду сюда. Я сегодня ехал и переживал не опоздать к вам.

В свои 92 года Михаил Иванович наизусть читает свою первую сказку о приключениях Красной Шапочки и серого волка, даже не запинаясь.