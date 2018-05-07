92 летний ветеран Великой Отечественной Войны встретился с ветеранами и волонтерами АТО

Накануне дня победы в «Укроп Холле», организовали встречу ветеранов АТО, волонтеров с 92 летним Афанасием Текучовим - ветераном Великой Отечественной Войны. На груди мужчины - более двух десятков медалей и три ордена. Он говорит, что самый дорогой для него - орден "За отвагу", который он получил за героическое поведение во время налета захватчиков.

Афанасий Текучов, ветеран

Есть такая станица - Старощербиновская, вот туда мне, как говорится, прислали повестку, мне ещё не исполнилось 17 лет. 17 апреля, как щас помню, и поехали. Нас сперва там пешком шли 80 км, человек, наверное, 150 с нашего района поехали.

Афанасий Текучов был на войне с апреля 1943 года, по окончании боевых действий вернулся в Харьков, где служил старшиной батареи до 1950 года. Организаторы встречи уверяют: патриотическое воспитание молодежи в нынешние времена - очень важное дело.

Максим Зеленский, глава правления БФ "ВолUA"

Уже есть потребность в городе приводить молодежь и не только молодежь куда-то, чтобы люди могли задать вопросы, что всё таки происходит в этой стране спустя четыре года.

Для некоторых "Укроп Холл" превратился почти в родной дом.

Как вот для Татьяны Козловской, матери Сергея Бризгайло, погибшего в зоне АТО летом 2014 года. Татьяна признается, что нашла здесь не только материальную поддержку.

Татьяна Козловская, мать погибшего бойца АТО

Неоценимый труд. Потому что мы приходим сюда, все семьи погибших, приходим за любой помощью, не только за каким-то конкретным вопросом. После сына осталась невестка и внучок маленький, и благодаря «Укроп Холлу» они получают много заботы и помощи.

Ветеран АТО Игорь Пушкарев отмечает, что переформатирование "Укроп Холла" в Блокпост Слобожанщины - важное событие. Ибо задача данного музея - донести до украинцев настоящий облик войны, ведь здесь есть возможность общаться как с волонтерами, так и с участниками боевых действий на Востоке нашей страны.

Игорь Пушкарев, ветеран АТО

Место, где собираются все, кто так или иначе был на войне, кто на ней завязан, кто помогает, кто понёс утраты - это место, куда мы все сходимся.

Юрий Немыкин, волонтер АТО

Для всех, кто воевал, для волонтёров, для патриотов просто. Это вот кусочек войны. Вот здесь и палатки, которые находятся у нас на площади, всё в Харькове, ничего больше нет. Даже вот музеи, там как-то оно всё пресно.

Организаторы говорят, что военные атрибуты и стены, увешанные портретами погибших в АТО харьковчан - это страница истории, которую нужно помнить.