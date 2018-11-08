98% коммунального жилого фонда с теплом - горсовет

В Харькове тепло подается в 98% жилого фонда коммунальной формы собственности.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на диспетчерскую «Харьковских тепловых сетей».

По информации тепловиков, на 8:00 8 ноября в городе теплом обеспечены 99% домов ЖСК и ОСМД, 100% - ведомственного жилого фонда и общежитий. Также тепло подается на 99% объектов соцкультбыта, кроме двух учреждений здравоохранения.

На местах возникновения дефектов теплосетей работают ремонтные бригады.