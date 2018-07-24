Абитуриент-2018: В МОН ответили на распространенные вопросы поступающих

В МОН ответили на распространенные вопросы поступающих, сообщает пресс-служба Харьковской обладминистрации.

Абитуриенты создали уже более 157 тыс. электронных кабинетов – сейчас через них подано почти 780 тыс. электронных заявлений.

По данным ГП «Инфоресурс», технического администратора базы, через которую проходит регистрация электронных кабинетов поступающих, за три недели вступительной кампании на «горячие линии» МОН и Инфоресурса поступило 38 тыс. звонков, а на ящики vstup2018@mon.gov.ua и ez@inforesurs.gov.ua – почти 42,4 тыс. писем. Все обращения абитуриентов обрабатываются в оперативном режиме, уверяют в министерстве.

Вопросы, в основном, касаются регистрации электронных кабинетов и подачи через них заявлений, выбора приоритетов, формирования рейтингового списка, использования сельского коэффициента, льгот и тому подобное.

Среди самых распространенных обращений такие как, например: после подачи электронных заявлений абитуриент обнаружил, что загрузил в кабинет неправильные файлы вместо своего фото или скан-копии приложения к аттестату. В таком случае – после подачи первого заявления – абитуриент не может самостоятельно изменить эту информацию в кабинете. Поэтому ему надо обратиться в приемную комиссию каждого вуза, куда он подал заявления, и прислать правильные копии документов на указанный заведением адрес.

Еще один вопрос от поступающих: «я указал в кабинете один средний балл аттестата, однако в рейтинге на сайте у меня отражается другой средний балл». Это обычно связано с тем, что поступающий неправильно рассчитал свой средний балл аттестата. И приемная комиссия вуза, куда он подал первое заявление, обнаружила эту ошибку и пересчитала средний балл. В этом случае абитуриенту нужно еще раз внимательно, по правильной методике вычислить свой средний балл, и если он все же не согласен с пересчетом приемной комиссии, то должен напрямую обратиться к ней.

Случается также, что абитуриент не может найти нужное ему конкурсное предложение. Типичными причинами этого может быть:

- заведение не создало такое конкурсное предложение. Просмотрите информацию на сайте вуза или обратитесь в приемную комиссию для уточнения информации.

- Во время поиска предложения поступающий неправильно указал образовательную степень. Например, если вы поступаете на базе 11 классов на специальности медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления, то надо выбирать ОС «Магистр», а не «Бакалавр».

- На ОКУ «Младший специалист» возможно подать заявления через электронный кабинет только на дневную форму обучения.

Чтобы зарегистрировать электронные кабинеты, у абитуриентов осталось три дня – до 18 часов 25 июля, и 4 дня, чтобы подать заявления, – до 18 часов 26 июля.

Подробная инструкция по регистрации кабинета и подачи заявлений размещена на сайте МОН. Также абитуриенты могут просмотреть видеоинструкцию.

Директор ГП «Инфоресурс» Оксана Белик отметила, что абитуриентам, которые подали заявления в вузы через электронные кабинеты, нужно обязательно отслеживать статус таких заявлений.