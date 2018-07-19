Абитуриент-2018: в пятерку самых популярных в Украине вошел харьковский вуз

Во время вступительной кампании этого года в Украине больше всего заявлений на бакалавриат абитуриенты подают в Киевский университет имени Шевченко и Львовский университет имени Франко.

Как рассказала директор ГП Инфоресурс Оксана Белик, самыми популярными являются специальности право, филология и медицина.

"На первом месте сегодня по количеству поданных заявлений Национальный киевский университет имени Шевченко, на втором месте - Львовский национальный университет имени Франко, на третьем - Национальный технический университет Киевская политехника, на четвертом - Львовская политехника и на пятом - Харьковский национальный университет имени Каразина", - сказала Белик.

Она отметила, что по сравнению с прошлым годами можно говорить об увеличении количества заявлений на педагогические специальности.

Белик напомнила, что Инфоресурс разработал и запустил в работу сайт, на котором поступающие могут ознакомиться с конкурсными предложениями вузов и взвесить свои шансы на поступление в избранный вуз.

Также на сайте можно проверить документы об образовании, рассчитать конкурсный балл, увидеть количество заявлений на конкретную специальность в конкретном вузе.