Абитуриент-2018: в пятерку самых популярных в Украине вошел харьковский вуз

19 июля 2018 г. 14:45
Источник: Новое Время
145 просмотров

Во время вступительной кампании этого года в Украине больше всего заявлений на бакалавриат абитуриенты подают в Киевский университет имени Шевченко и Львовский университет имени Франко.

Как рассказала директор ГП Инфоресурс Оксана Белик, самыми популярными являются специальности право, филология и медицина.

"На первом месте сегодня по количеству поданных заявлений Национальный киевский университет имени Шевченко, на втором месте - Львовский национальный университет имени Франко, на третьем - Национальный технический университет Киевская политехника, на четвертом - Львовская политехника и на пятом - Харьковский национальный университет имени Каразина", - сказала Белик.

Она отметила, что по сравнению с прошлым годами можно говорить об увеличении количества заявлений на педагогические специальности.

Белик напомнила, что Инфоресурс разработал и запустил в работу сайт, на котором поступающие могут ознакомиться с конкурсными предложениями вузов и взвесить свои шансы на поступление в избранный вуз.

Также на сайте можно проверить документы об образовании, рассчитать конкурсный балл, увидеть количество заявлений на конкретную специальность в конкретном вузе.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.