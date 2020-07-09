Абитуриенты-2020 могут получить отсрочку от призыва - разъяснение МОН

Абитуриенты 2020 года могут получить отсрочку от призыва.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, информируя о принятом совместном решении Офиса президента, МОН и Генерального штаба.

Как отмечается, соответствующие разъяснения уже разосланы приемочным комиссиям.

В МОН отмечают, что в связи с карантином, который был введен в Украине из-за распространения пандемии COVID-19, весенний призыв в армию перенесен на май-июль 2020 года - распоряжение правительства №179-р от 26.02.2020 года (с изменениями от 15.04.2020).

«Важно, что пунктом 5 настоящего документа определено, что граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением», - отметили в министерстве.

Относительно выпускников колледжей и университетов, то сообщается, что МОН совместно с Офисом президента и Генштабом наработаны решения, которые позволят им при желании продолжить обучение на следующей ступени образования и получить отсрочку от весеннего призыва.

«Министерство образования и науки предоставило соответствующие разъяснения приемным комиссиям учреждений профессионального передвысшего и высшего образования по предварительной регистрации абитуриентов, которые планируют продолжить свое обучение, но подлежат призыву. Предварительная регистрация позволит таким абитуриентам получить документальное подтверждение о своих намерениях и на основании справки получить отсрочку до 1 октября 2020 года», - говорится в сообщении.

В МОН напоминают, что 30 июня начали работу консультационные линии и приемная граждан по вступительной кампании 2020 года. Они будут работать до 15 сентября включительно.

Абитуриенты, их родители, члены приемных комиссий смогут получить ответы о проведении вступительной кампании 2020 года, в частности, регистрации электронных кабинетов и подачи заявлений, сертификатов ВНО, предоставления льгот и тому подобное.