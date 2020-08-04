Абсолютный антирекорд: на Харьковщине за последние сутки + 144 случая Covid-19

Харьковщина - в лидерах регионов с наибольшим числом новых заражений коронавирусом. За последние сутки лабораторно подтверждено до 144 случая COVID-19. Зафиксирована вспышка в одной из больниц области, рассказывает главный санврач региона Любовь Махота.

В Краснокутской больнице от пневмонии лечилась фельдшер Богодуховского медучреждения, от нее заразились 2 медсестры, 2 младшие сестры и врач. Все они в настоящее время на самоизоляции, а женщина-фельдшер скончалась 1 августа.

Любовь Махота, директор ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МЗ Украины»

Серед 144 нових випадків за минулу добу - 7 випадків серед медичних працівників, основна маса з яких - це Краснокутська центральна района лікарня. Вікові категорії у нас - 20 відсотків приходиться 60 +, 9 відсотків - до 18 років і інші в цьому проміжку віковому. Хочу сказати, що останнім часом хворі наші, які підтвержуються випадки, «помолоділи»

Ситуация с коронавирусом в Харьковской области напряженная, отмечают специалисты. По словам Махота, только за понедельник было сделано более семисот тестов ПЦР, а вместе с ИФА - более тысячи. Всего за неделю лаборатория обработала более 4 тысяч тестов. Все они идут в статистику, влияющую на то, к какой цветной зоне относится Харьковщина. Сейчас это пока еще зеленый уровень эпидемической опасности.

Любовь Махота, директор ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МЗ Украины»

Я думаю, навряд чи ми залишимося в зеленій зоні. Ми маємо останні три дні поспіль збільшення коєфіцієнта виявляемості - на сьогоднгі він становить 15% при рекомендованому критерії МОЗ не більше 11.

Главной причиной роста количества больных, уверяют специалисты, есть откровенное пренебрежение горожанами масочным режимом и социальной дистанцией. Любовь Махота говорит: несмотря на общественные места, складывается впечатление, что все забыли о карантине, который никто не отменял.

Любовь Махота, директор ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МЗ Украины»

Одним із основних причин високої захворюванності, я вважаю, є громадський транспорт. Також збільшилися міграційні процеси в зв'язку з відпочинком, виїздом за межі області, а також у країни зі значним поширенням COVID -19. І однією з основних причин - це збільшення кількості тестувань в порівнянні з минулими періодами.

Горожане говорят, действительно, все то ли расслабились, то ли просто не верят в такую ​​болезнь как коронавирус.

Антон

У людей, и у меня в том числе, появляется подозрение, что это все-таки фикция. Судя по всему, действия по карантину никак не влияют на сокращение больных или увеличение

Александр

Мы расслабились и просто не обращаем на это внимание. Но ограничения не помогут. Потому что невозможно жить в карантине. Мы не умеем. Кое-что мы научились делать: обучать, покупать какие-то вещи, но общаться мы еще не научились

Богдан

Ну, если это принесет свои плоды, то наверное, да. Если обезопасит людей, тогда, думаю, да. Легкий дискомфорт, конечно, есть… В такую ​​погоду в маске ходит тяжеловато.

Кроме того, карантин хорошенько ударил не только по экономике страны, экологии, заработку людей, но и по образованию, говорит Алина.

Алина

Я учусь в медицинском университете, и полгода дистанционного обучения нанесли непоправимый ущерб и пробел в знаниях студентов

Марина

Люди уже устали от этого… Просто, у многих же есть жизненные потребности. Надо жить за что-то, питаться, детей в садик водить, чтоб работать, зарабатывать деньги…

Всего заболевших COVID -19 от начала пандемии в Харьковской области - уже четыре тысячи девяносто два человека. Из них почти две тысячи триста пациентов выздоровели. Сто тридцать четыре человека умерли.