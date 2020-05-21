"Адаптивный карантин" до 22 июня: в правительстве назвали условия работы метрополитена

С 22 мая по 22 июня в Украине будет введен "адаптивный карантин". Согласно постановлению Кабинета министров, с завтрашнего дня начнется второй этап ослабления карантина. В правительстве посчитали, что в стране уже началось снижение динамики заболеваемости. Согласно решению Кабмина с завтрашнего дня в тех регионах, где эпидемиологические показатели соответствуют установленным Минздравом критериям для новых случаев заболевания коронавирусной болезни, количества тестов и наполненности больниц будет восстанавливаться работа городского, пригородного и внутриобластного транспорта.

Также в Кабмине сообщили, когда заработают метро и детские сады.

Денис Шмыгаль, Премьер-министр Украины

З 25 травня, що дуже важливо, два очікуваних людьми послаблення - це запуск метрополітенів і відновлення роботи дитячих садочків. Час прийшов. Звичайно, за умов дотримання всіх необхідних заходів і безпечності роботи

В Харьковской подземке пока ждут официальной публикации решения Кабинета Министров. Ведь в ней могут быть прописаны определенные условия работы, которые не были озвучены во время заседания правительства.

Наталья, харьковчанка

Метро я пользовалась, а сейчас видите, как - очень трудно добираться. Вообще, это три посадки делаю. У меня обходится дорога - 20 гривен. Я с проспекта Гагарина еду, уже на другой доехала. Сейчас на втором на Киевскую еду

Самое ожидаемое ослабление карантина - восстановление работы метро, ​​говорит харьковчанка Елена. Женщина работает в заведении общественного питания. Путь на работу - до станции метро Университет с Северной Салтовки сейчас забирает у нее минимум полтора часа. Это если троллейбусом, а потом пешком. На метро добиралась за полчаса.

Елена, харьковчанка

Конечно, ждем. Уже надоело, очень хочется, правда. Приспособились, но очень тяжело. На троллейбусе, пересадки, пешком. Тяжело очень, да

Людмила, повар

Мне повезло. Я живу рядом с работой. Поэтому у меня все нормально. Но, а люди переживают, слышу по разговору в маршрутке, что очень ждут все

У Ирины две дочери. Одной два года, старшей - шесть. Во время карантина женщина сидела с ними дома. И хотя развлекала их как могла - много рисовали и гуляли - обе уже соскучились за детским садиком.

Ирина, мама двух дочерей

При наличии двоих детей, конечно, очень хочется, чтоб в помощь родителям наконец-таки открыли. Но, опять-таки, на лояльных условиях. Пришлось работу оставить, конечно, потому как я в туристическом бизнесе и пока работа стоит в связи с имеющимися событиями

Зато количество тех, кто выздоровел на Харьковщине сейчас больше количества инфицированных. Также отсутствуют летальные случаи. За последние сутки в регионе лабораторно подтвердили 16 новых случаев заболевания Ковид-19. Пациенты - жители Харькова, Волчанского, Золочевского, Чугуевского и Харьковского районов. С диагнозом коронавирус госпитализированы 242 человека. Четверо в реанимации, трое на кислородной маске. 25 человек выздоровели, что в полтора раза больше, чем количество заболевших. Всего, диагноз Ковид-19 в регионе поставили более восьми сотням людей.