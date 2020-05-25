Адаптивный карантин на Харьковщине. Что и когда должно заработать дальше и в какой очередности?

С 22 мая до 22 июня страна будет жить в условиях адаптивного карантина. В каждом регионе будут действовать определенные ограничения - в зависимости от эпидемической ситуации. При благоприятных условиях смягчение будет проходить в несколько этапов.

С прошлой пятницы Кабмин с ограничениями позволил проводить спортивные мероприятия, религиозные службы, регулярные и нерегулярные перевозки и деятельность гостиниц. С сегодняшнего дня в Харькове запустилась подземка и могут работать детские сады.

Уже с первого дня лета решением ХОГА разрешено открыться спортзалам, бассейнам, начнет курсировать железнодорожный транспорт и перевозки между областями автомобильным транспортом с ограничениями.

Екатерина, ведущий методист

Ми чекаємо відкриття дитячого садочку але теж там нам розказали що десь 5 людей на групу, 5 дітей на групу. Не має бути іграшок у групі, більшість часу діти будуть проводити на вулиці тільки для того щоб поїсти і для того щоб поспати дітей будуть в приміщення заводити.

С 10 июня могут открыться для посетителей питание в помещениях, учреждения культуры и хостелы. Но вот улететь за границу, к примеру, представится возможность не раньше 15 июня - такие прогнозы правительства.

Валерия, руководитель магазина

Плохо, что не работаешь не получаешь зарплату. А так действительно больше времени посвящаешь себе своей семье. То, чего, на что не хватало времени раньше карантин помог мне в этом.

Александр, пенсионер

Нас в общем-то карантин не устраивает - как любого нормального человека, ходить в маске, тяжело дышать. Вот, но это мера необходимая, мы это понимаем и со всей ответственностью относимся.

Впрочем, на все 5 этапов адаптивного карантина обязательными остаются - соблюдение социальной дистанции, ношение масок, регулярная дезинфекция рук и наличие документов, удостоверяющих личность. По словам пресс-секретаря управления патрульной полиции в Харьковской области Дмитрия Гайдука это нужно для того, чтобы полицейские могли установить личность и проверить, есть ли у нее ограничения в связи с карантинным режимом.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Хар. обл.

Не обов'язково там мати з собою паспорт там чи посвідчення водія, можна також скористатися додатком «Дія». Залишається обов'язковим носіння маски як виготовленої власноруч так і купленої у громадських місцях. Зокрема це громадський транспорт, парки, сквери.

Обновленная статистика от облгосадминистрации - за сутки только два новых больных на коронавирус. В общем инфекцию подхватили 913 человек из них в больнице находятся 224, в реанимации - двое, они подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 4 на кислородной поддержке. 327 человек в самоизоляции под наблюдением медиков.