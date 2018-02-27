Адвокат Дронова заявил ходатайство о своем подзащитном, суд - в совещательной комнате

В судебном заседании по делу о дтп на Сумской по обвинению Зайцевой и Дронова объявлен перерыв на 10 минут в связи с заявленным ходатайством адвоката подсудимого Дронова Сергея Перепелицы.

Как только суд предоставил слово представителю государственного обвинения для оглашения обвинительного акта, адвокат Геннадия Дронова заявил ходатайство о том, чтобы его подзащитного на время слушания дела вывели из оградительной "клетки", чтобы его подзащитный сел рядом с ним.

Суд удалился в совещательную комнату.