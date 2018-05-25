Адвокат пострадавших в Ольшанах ромов заявил об избиении его прокурором

25 мая 2018 г. 14:27
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В четверг, 24 мая, в Дергачах Харьковской области  на адвоката Андрея Муху, который ведет дело об убийстве рома в селе Ольшаны Харьковской области, совершено нападение.

Об этом сообщает на странице в фейсбук "Ромское радио Chiriklo".

Как рассказал адвокат, днем в его офис приехал прокурор Дергачевской местной прокуратуры Харьковской области Ильгар Гасанов с тремя неизвестными. Они начали бить его, при этом выкрикивали: "Хватит защищать этих цыган".

Кроме того, адвокат заявил, что в его кабинете они нашли  2000 долларов и присвоили себе.

Потерпевший обратился к правоохранителям.

На место происшествия, в офис, кроме полиции, прибыли  представители ОБСЕ и региональный представитель омбудсмена.

Напомним, 16 мая 2017 года между жителями поселка Ольшаны Харьковской области произошел вооруженный конфликт, в результате которого  четверо ромов были ранены.  Позже один из них, 50 летний мужчина, скончался в больнице.

Известно, что одним из участников нападения на ромов был сельский голова Ольшан, депутат Харьковского облсовета Алексей Литвинов, член партии "Возрождение".

После его задержания его отправили в СИЗО, но позже отпустили.

Представитель местной Дергачевской прокуратуры  Александр Цымбалюк, который также был на месте нападения, на вопрос, где находится один из нападавших, который является сотрудником прокуратуры, ответил: «Именно сейчас коллега выполняет свои обязанности».

Сейчас никого из нападавших не задержали.

 

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