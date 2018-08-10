Адвокат рассказал о состоянии Сенцова (фото)

10 августа 2018 г. 9:11
Источник: УНИАН
81 просмотр

Состояние украинского политзаключенного Олега Сенцова - критическое. Он не встает, чтобы оставаться в сознании, бледен, у него упали грудь и живот.

Как рассказал в интервью изданию «Обозреватель» адвокат режиссера Дмитрий Динзе, Сенцов похож на голодного узника фашистского лагеря времен Второй мировой войны.

«Телевизор есть, читает письма и отвечает на них. Но он не встает, только лежит. Он экономит силы, чтобы находиться в сознании», – отметил адвокат, комментируя условия содержания Сенцова.

Динзе сообщил, что последний раз видел своего подзащитного 7 августа. Сенцов, по его словам, похудел на 30 килограммов.

«Бледный, стал сутулым, раньше за ним этого не наблюдалось. Упала грудная клетка, живот упал», – сказал адвокат. 

«Он понимает, что в критическом состоянии. Он и родственникам об этом сообщил, у него третий затяжной кризис. Говорят, что свыше 114 дней Олег не протянет. Есть примеры, когда люди голодали около 114 дней, потом выходили из голодовки и умирали. Сейчас срок голодания очень большой, и он чувствует, что теряет силы каждый день. Олег в очень плохом состоянии», – подчеркнул Динзе.

«Он выглядит сейчас, как голодные люди в фашистских лагерях во время Второй мировой войны», – добавил он.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ГК «Охрана и безопасность» производит дополнительный набор сотрудников охраны для работы в мобильных группах. Стабильная з/п. 8000 грн., график сутки/двое. Телефон: (057)7525892.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.