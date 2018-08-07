Адвокат рассказал об ухудшившемся состоянии Олега Сенцова

Украинский режиссер Олег Сенцов, заключенный в колонии города Лабытнанги в РФ, находится в плохом состоянии: у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов на минуту, сообщает "Громадське" со ссылкой на адвоката Дмитрия Динзе во вторник.

Он отметил, что у Сенцова плохо с сердцем, и его два раза пытались уговорить выехать в больницу. Ему также стало плохо из-за того, что в Лабытнанги стало очень тепло, а у него в настоящее время плохая переносимость жары. Олег чувствует слабость во всем теле.

На вопрос, есть ли возможность, что Сенцов прекратит голодовку, адвокат заявил, что таких планов у его подзащитного нет. Сенцов также против перевода его в гражданскую больницу Лабытнанги, поскольку "заведующий реанимационным отделением агрессивно к нему относится, и вероятнее, может лишь навредить ему".

Дмитрий Динзе также против перевода Олега Сенцова в больницу куда бы то ни было, поскольку тот, по его убеждению, "просто не выдержит этапирования и может умереть".

Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Олега Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.

14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ по политическим причинам.