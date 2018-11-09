Адвокаты Кернеса опять подали ходатайство о смене подсудности дела

Защита мэра Харькова Геннадия Кернеса снова обратилась в Верховный Суд с ходатайством об изменении подсудности по его делу

Об этом сообщила представитель потерпевшего Сергея Ряполова Татьяна Зелькина в своем Facebook.

"Позвонили из Верховного Суда, сообщили что на понедельник, 12.11 на 16.00 назначено заседание по ходатайству защиты Кернеса Г.А. о смене подсудности", - написала она.