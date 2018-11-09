Адвокаты Кернеса опять подали ходатайство о смене подсудности дела

09 ноября 2018 г. 13:57
Источник: Интерфакс-Украина
Защита мэра Харькова Геннадия Кернеса снова обратилась в Верховный Суд с ходатайством об изменении подсудности по его делу
 
Об этом сообщила представитель потерпевшего Сергея Ряполова Татьяна Зелькина в своем Facebook. 
 
"Позвонили из Верховного Суда, сообщили что на понедельник, 12.11 на 16.00 назначено заседание по ходатайству защиты Кернеса Г.А. о смене подсудности", - написала она. 

Зелькина также прокомментировала очередное ходатайство адвокатов харьковского мэра Интерфакт-Украина. 

По словам адвоката, она еще не успела ознакомиться с ходатайством, но предположила, что аргументация защиты Кернеса существенно не изменилась и расценила очередную попытку изменить подсудность как попытку затянуть дело. Это третье ходатайство такого рода, в первых двух защите было отказано. 
 
Отметим, что  на тот же день, 12 ноября, назначено слушания по апелляционным жалобам на решения суда первой инстанции в Полтавском апелляционном суде. 
 
Напомним, 10 августа 2018 судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов вынес постановление, в котором расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников как отказ от обвинения и закрыл уголовное производство.
 
В мотивировочной части документа говорится, что неявка прокуроров, потерпевших и их представителей на судебные дебаты нарушает принцип состязательности сторон и принцип равенства всех перед законом и судом. Кроме того, сторона обвинения таким поведением нарушает принцип уважения человеческого достоинства.
 
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что судья Антонов принял заведомо неправосудное решение и ответит перед законом.
 
21 августа этого года прокуроры отделов Генпрокуратуры Украины, которые принимали участие в рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции, а также потерпевший Сергей Ряполов и его адвокат Татьяна Зелькина подали апелляционные жалобы. 
 
Харьковского городского голову Геннадия Кернеса и его охранников обвиняли избиении и похищении сторонников Евромайдана в Харькове. 
 
 

 

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