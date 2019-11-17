Адвокаты семей по делам Майдана требуют от президента созвать внеочередную сессию Рады

Адвокатская совещательная группа требует от президента Украины Владимира Зеленского созвать внеочередную сессию Верховной Рады для проведения голосования за поправку №318 к законопроекту №2116, которая позволит сохранить следствие по делам Майдана.

Об этом сообщается на странице группы в Фейсбук.

"Требуем не передавать производство по делам Майдана в ГБР до принятия поправки, создания управления по Майдану в ГБР и перевода туда следователей из ГПУ", - говорится в заявлении.

Как сообщила адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская, из-за того, что Верховная Рада "не успела" проголосовать необходимые поправки в закон о ГБР, следствие по делам Майдана остановится с 20 ноября на неопределенное время.

По ее словам, в следующий раз провести голосование в Верховной Раде по этому вопросу можно будет 3 декабря.

"Дела нельзя передавать в ГБР до того, как поправка №318 будет проголосована, в ГБР будет создано управление по делам Майдана, а следователей из ГПУ переведут в ГБР, потому что это будет означать передать дела Майдана просто в руки Портнова" , - заявила Закревская.

Напомним, с 20 ноября органы прокуратуры утратят следственные функции, после чего дела Майдана должны перейти частично - в Госбюро расследований, частично - в НАБУ.

14 ноября активисты и родственники погибших во время Революции Достоинства провели акцию под зданием Офиса президента, требуя эффективного расследования дел Майдана после перехода их в подследственность ГБР.