Аэропорт в Жулянах восстановил работу

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13 июля 2019 г. 15:15
Источник: УНН
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По состоянию на 14:00 в субботу в аэропорту "Киев" (Жуляны) возобновлена работа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

"14:00 аэропорт" Киев "возобновил работу", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на территории аэропорта. К счастью, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Однако аэропорт остановил работу. По состоянию на утро осуществлялись мероприятия по эвакуации самолета со взлетно-посадочной полосы.

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