 

Аэропорт в Жулянах временно приостановит работу

31 августа 2019 г. 19:00
Источник: Корреспондент.net
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Аэропорт Киева имени Игоря Сикорского  в Жуляны приостанавливает работу со 2 по 12 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что работа аэропорта будет приостановлена в связи с проведением текущего ремонта взлетно-посадочной полосы.

В этот период рейсы авиакомпаний, которые базируются в столичном аэропорту, будут обслуживаться в аэропорту Борисполь. Их разделят между терминалами D и F аэропорта.

Из терминала D будут вылетать пассажиры Alitalia, Pegasus Airlines, Мотор Сич, Belavia - Belarusian Airlines и LOT.

В терминале F будут обслуживаться рейсы авиакомпаний Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling.

"Аэропорт Киев будет открыт с 9:00 12 сентября, все рейсы будут выполняться согласно расписания на этот день", - говорится в сообщении.

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