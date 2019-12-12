Аэропорт, вокзал и роддома: в Харькове искали взрывчатку на 410 объектах

12 декабря 2019 г. 11:30
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Харьковские правоохранители накануне, 11 декабря, искали взрывчатку в ряде объектов социальной сферы и жилых домах города.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА о происшествиях за сутки.

По данным сводки, в 18:20 на электронный адрес ГУНП в Харьковской области поступило анонимное сообщение о заминировании объектов частной и коммунальной собственности. В нем говорилось о закладке взрывчатки в ряде жилых домов, торгово-развлекательных центров, больниц, родильных домов, а также в зданиях аэропорта и Южного вокзала.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в ходе осмотра 410 объектов полицейские эвакуировали более 800 человек. 

Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено. 

Нарушений публичной безопасности и порядка не зарегистрировано, пострадавших нет. 

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.

Полицейские устанавливают злоумышленников, сделавших ложное сообщение о минировании.

 

 

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