Агентство «Fitch» подтвердило рейтинги Харькова

Рейтинговое агентство «Fitch Ratings» 30 апреля подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») города Харькова в иностранной и национальной валюте на уровне «B» и пересмотрело прогноз по рейтингам на «Стабильный».

Об этом сообщили в Департаменте экономики и коммунального имущества, передает пресс-служба Харьковского горсовета.

Как отмечается, подтверждение рейтингов города Харькова и пересмотр прогноза по рейтингам на «Стабильный» последовали за изменением прогноза по рейтингам Украины.

Эксперты «Fitch Ratings» по-прежнему считают, что рейтинги города Харькова сдерживаются суверенным рейтингом Украины.