Агрессивный пациент пытался избить медиков, прибывших на вызов

04 мая 2019 г. 19:44
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Накануне медики скорой помощи, прибывшие на вызов, обратились к правоохранителям, была нажата кнопка тревоги «SOS», которой оборудованы автомобили «скорой».

Как сообщили в харьковском Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 3 мая года в 14:34 медикам поступил уличный вызов по поводу «плохо с сердцем» к 31-летнему мужчине.

Бригада медиков скорой помощи прибыла на место через 7 минут.

На месте вызова их ждал мужчина, который вел себя агрессивно, угрожал медикам и пытался затеять драку.

Наряд быстрого реагирования прибыл на помощь через 3 минуты после вызова.

Через несколько минут также прибыл экипаж полиции, с помощью которого мужчину доставили в больницу скорой и неотложной помощи.

 

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