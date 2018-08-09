Аист без крыла. Почему птице его ампутировали?

Голодный, беззащитный и одинокий - таким нашли спасатели животных вот этого аиста.

Сегодня ему ампутировали правое крыло.

Птица была на трассе Красноград - Харьков, рядом находились еще четыре - уже мертвых - аиста, рассказал Александр Павленко, спасатель животных.

Александр Павленко, спасатель животных

Потом мы поехали на разворот и еще нашли четыре аиста, четыре трупа. Травмы были очень похожи на то, что сбила машина. У того, который живой, у него было поломано крыло… просто вывернуто, остальные просто на дороге валялись, были разъезжены машинами два аиста, а еще два, сбитые, валялись просто на обочине

По словам очевидца, который и вызвал спасателей, сегодня утром на дороге сидели от 50 до 70 аистов. Когда водитель возвращался позже той же дорогой, то увидел уже одну раненую птицу. Что случилось - точно неизвестно, говорит ветфельдшер Владимир Сергиенко.

Впрочем, исходя из характера ранений, - это может быть как наезд автомобиля, так и пулевое ранение

Владимир Сергиенко, ветфельдшер

В данный момент состояние стабильное. Мы ампутировали ему крыло, так как оно было полностью перебито, уже пошел некроз кости, завелись опарыши, так что мы рану почистили, обработали антибиотиком, антисептиком. Состояние в данный момент стабильное.

Такое скопление птиц на трассе специалисты объясняют сезонной миграцией. А вот эта птичка уже никуда не полетит, но шанс на счастливое будущее у нее еще есть, говорят в «Фельдман Экопарке»

Владимир Переходович, нач. сектора птиц «Фельдман Экопарка»

Жалко, он летать, конечно, не будет, но если в дальнейшем все будет хорошо, если внутренности не отбиты и вообще будет не сильно побит . Единственное что, он будет жить у нас на лебедином острове вместе со своими собратьями, которых в прошлом году нам тоже привезли люди. Мы выходили их, и в этом году они нам дали потомство

Возраст нового жителя - примерно 4 месяца, говорят врачи.

Имени у пернатого потерпевшего пока нет, особого аппетита тоже: сегодня птица съела одну рыбешку.