Акции протеста в Беларуси: в Минске есть задержанные

20 декабря 2020 г. 13:53
Источник: Интерфакс-Украина
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Несколько человек задержали на несанкционированных акциях протеста в Минске.

Об этом сообщила корреспонденту "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич в воскресенье.

"Несколько человек были задержаны сегодня за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - отметила Ганусевич.

Как сообщалось, очередные акции протеста проходят в воскресенье в столице Беларуси, традиционно в город была стянута специальная техника силовиков.

Вместе с тем, пока в Минске не отключали мобильный интернет и не закрывали станции метро.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.

Самые массовые акции проходили по воскресеньям в белорусской столице. Последнее время акции сменили формат: общей точки сбора протестующих нет, марши проходят в различных районах Минска.

 

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