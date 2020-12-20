Акции протеста в Беларуси: в Минске есть задержанные

Несколько человек задержали на несанкционированных акциях протеста в Минске.

Об этом сообщила корреспонденту "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич в воскресенье.

"Несколько человек были задержаны сегодня за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - отметила Ганусевич.

Как сообщалось, очередные акции протеста проходят в воскресенье в столице Беларуси, традиционно в город была стянута специальная техника силовиков.

Вместе с тем, пока в Минске не отключали мобильный интернет и не закрывали станции метро.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.

Самые массовые акции проходили по воскресеньям в белорусской столице. Последнее время акции сменили формат: общей точки сбора протестующих нет, марши проходят в различных районах Минска.