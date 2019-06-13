Акции протеста в Гонконге: полиция применила слезоточивый газ

Полиция Гонконга использовала резиновые пули и слезоточивый газ в отношении демонстрантов, которые начали бросать пластиковые бутылки в полицию в знак протеста против законопроекта об экстрадиции, который позволил бы отправлять людей на материковый Китай для суда.

Об этом сообщает 112. ua cо ссылкой на Reuters.

Десятки тысяч демонстрантов собрались возле здания законодательной власти города, где правят китайцы.

Прежде, чем начались беспорядки, некоторые из протестующих, используя зонтики, атаковали полицию. Полиция предупредила их о намерении применить силу в ответ.

Чтобы оттеснить протестующих, силы правопорядка использовали перцовые баллончики, слезоточивый газ и дубинки. Толпу охватила паника, люди пытались спастись от слезоточивого газа, выпущенного полицейскими.

По данным кабельного телевидения, в результате столкновений было ранено более 10 человек.

Гражданский фронт по правам человека, который организовал в воскресенье акцию протеста с участием более миллиона человек, обвинил полицию в применении неоправданного насилия.

Демонстранты в Гонконге выходят на акции протеста против поправок к закону об экстрадиции, обсуждение которых началось в местном парламенте в среду. В случае, если поправки будут одобрены местным парламентом, подозреваемых в совершении ряда преступлений Гонконг сможет выдавать материковому Китаю, что в настоящее время не допускается. До недавнего времени власти Гонконга отказывались выдавать своих граждан материковому Китаю из-за непрозрачности юридической системы и широкого применения смертной казни. Однако в начале года правительство города объявило, что разрешит экстрадицию в КНР, Макау и на Тайвань.

Представители бизнеса и юристы в Гонконге опасаются, что в результате этого город может утратить позиции международного финансового центра. Оппозиция считает, что под угрозой экстрадиции окажутся диссиденты.

Отметим, Гонконг – это бывшая британская колония, которая в 1997 году была возвращена Китаю. Сейчас этот административный район имеет автономию и руководствуется собственными законами. В Гонконге есть договор об экстрадиции с 20 странами, среди них США и Великобритания, но не Китай. Это вопрос между Гонконгом и Китаем решается уже около 20 лет.