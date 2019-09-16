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16 сентября 2019 г. 18:18
Автор: Алина Курлович
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Акция "18+" прошла в Харькове на площади Свободы в память об убитом журналист Георгия Гонгадзе.

Активисты и журналисты взяли в руки кисточки, чтобы нарисовать свое видение "свободы слова".

Аленка Дисюшка, художница

Це фарби для акції про свободу слова. Ми хочемо запитати у людей, як вони бачать свободу слова, що вона для них є. У кожної людині буде аркушик, ми мали їх закріпити цеглою. Я буду поруч, я буду подавати фарби, які передаватимуть найбільш влучно те, що вони задумали.

На листах появились большие глаза и губы, как символ журналистского видения и наказания за высказанную правду. Также люди рисовали деревья, потому что журналиста нашли мертвым в лесу. Георгия Гонгадзе наказали за расследование и критику власти.

Владимир Чистилин, организатор акции

16 вересня 2000 року зник керівник "Української правди" Георгій Гонгадзе і через кілька днів стало зрозуміло, що його вбили. Було знайдено його тіло в Таращанському лісі. І це, власне, стало поштовхом акцій протесту по всій Україні і це називалось "Україна без Кучми", які потім привели до "Помаранчевої революції" і тоді вже було зрозуміло, хто надавав накази вбити журналіста.

Акция не стала массовой. Главными участниками были - конечно - журналисты. Специалисты говорят, что сейчас наказаны только исполнители, но вот заказчики – на свободе.

Николай Десятников, журналист

Той, хто віддавав накази повинен нести відповідальність, а не ті, хто це зробив. Сидить поважний генерал - вбивця генерал - але ж йому давали накази.

Организаторы говорят, что эта акция - ежегодная. В прошлом году они зачитывали имена всех журналистов, погибших за годы независимости Украины.

Видео: 

Акция памяти прошла в центре Харькова - 16.09.2019

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