Акция, посвященная годовщине Чернобыльской катастрофы, пройдет онлайн

25 апреля 2020 г. 14:35
Источник: Укринформ
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В этом году международная акция-флешмоб "Chornobyl.34. Зажги свою свечу", посвященная годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, пройдет онлайн. Об этом сообщают организаторы акции в Facebook.

"В этом году акция-флешмоб "Chornobyl.34. Зажги свою свечу" будет особенной, ведь она пройдет полностью онлайн. 26 апреля 2020 года в 1.23 ночи мы зажжем 34 свечи в с. Дитятки - в месте, которое все посетители Чернобыля знают как своеобразный «портал» в Зону отчуждения. На странице акции мы будем транслировать это вживую", - говорится в сообщении.

По словам председателя общественного совета при Государственном агентстве по управлению Зоной отчуждения Александра Сироты, в этом году официальные мероприятия в Зоне отчуждения не будут проводиться в связи с действием ограничительных мер из-за распространения коронавируса.

"Насколько мне известно, никаких официальных мероприятий не планируется", - сказал Сирота в интервью "Громадскому телевидению".

 

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